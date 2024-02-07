Салах побьёт трансферный рекорд Неймара в случае перехода в «Аль-Иттихад»

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic в соцсетях, интерес к футболисту сохраняет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов заплатить за Салаха £ 200 млн (около € 234 млн). Таким образом, при продаже Салаха «Ливерпулем» может быть установлен новый мировой рекорд. На текущий момент самым дорогим является трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» (€ 222 млн).

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. В активе команды Юргена Клоппа 51 очко в 23 матчах.

Салах забил пенальти с помощью удачи и спины вратаря: