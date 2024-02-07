Стали известны новые подробности по выбору главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор команды Деку не могут прийти к согласию относительно следующего главного тренера клуба, сообщает AS.

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Лапорта хочет пригласить проверенного опытного тренера, способного мотивировать команду, а Деку предпочитает тренера низшего ранга, который умеет адаптироваться к ситуации и хочет сделать шаг вперёд в своей карьере.

Сообщается, что главным кандидатом президента является Ганс-Дитер Флик, а спортивного директора – Сержиу Консейсау. Преимуществом Флика является то, что он безработный, поэтому «Барселоне» не нужно тратить средства на выкуп контракта тренера. Отмечалось, что Флик уже начал изучать испанский.

Также Лапорта предлагает Томаса Тухеля, Юлиана Нагельсмана и два варианта своей мечты — Хосепа Гвардиолу и Юргена Клоппа. Как ранее сообщалось, президент «Барселоны» планирует начать переговоры с тренером «Ливерпуля», несмотря на заявление немца о том, что он возьмёт отпуск минимум в год. А сам немец не против отказаться от перерыва в карьере ради каталонского клуба.