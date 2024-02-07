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На этой неделе в Париже пройдёт конгресс УЕФА, на котором должна участвовать Россия

На этой неделе в Париже пройдёт конгресс УЕФА, на котором должна участвовать Россия
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Завтра, 8 февраля, в Париже (Франция) пройдёт 48-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Бонжур, Париж! На этой неделе мы находимся во французской столице, чтобы принять участие в 48-м конгрессе представителей всех 55 ассоциаций-членов УЕФА», — написано в сообщении УЕФА в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что делегацию России возглавит президент РФС Александр Дюков.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В декабре 2023 года исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако было принято решение остаться в УЕФА.

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