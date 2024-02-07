Переводчик «Крыльев»: случайно назвал жену нашего бразильца «женщиной лёгкого поведения»

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал о казусных ситуациях, которые происходили с ним из-за особенностей разных языков.

«Казусных ситуаций с футболом не было, но с вариантами языка были. Я учил испанский, на котором говорят в Испании, но в Латинской Америке он отличается. То же самое и с португальским — в Португалии и Бразилии они разные, от провинций многое зависит. Меня удивляло, когда у нас бразильцы из разных провинций собирались вместе и говорили, как какие вещи у них называются. Я попадал в смешные ситуации, когда слово в Португалии является нормальным, а в Бразилии — нет. Ну и с латиноамериканцами такие истории были.

Раз захотел похвалить жену одного бразильца и сказать, что у него красивая жена. Употребил слово, которое для португальцев совершенно нормальное, а для бразильцев означает «женщина лёгкого поведения». Он понял, что я неправильно выразился, никаких проблем не было. Ещё была история с игроком из Аргентины Густаво Лильо. В Испании глагол coger совершенно нормальный и означает что-то брать. Я ему объясняю: тренировка закончилась, поедем домой на машине и возьмём с собой девушек. Он так на меня посмотрел! А я понять не могу, в чём дело.

Оказалось, что в Аргентине это слово означает не брать, а тр***ть. Я ещё пытался объяснить, что мы так делаем всегда, и не мог понять его изумления. Но Густаво мне всё объяснил, и больше такого не было», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.