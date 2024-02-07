Марко Николич ответил, пожмёт ли руку Рангнику и Цорну при встрече

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, ныне возглавляющий «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, заявил, что у него нет обид на московский клуб и бывших руководителей из-за увольнения. Сербский специалист подчеркнул, что не видит никаких проблем в том, чтобы пожать руку Ральфу Рангнику и Томасу Цорну в случае возможной встречи. Также Николич заявил, что чувствовал себя в «Локомотиве» отлично.

«После ухода из «Локомотива» я не был обижен ни тогда, ни сейчас. Но это так давно было… Сейчас совсем нет желания об этом говорить. Но воспоминания только хорошие, в «Локомотиве» чувствовал себя супер.

Пожму ли руку Рангнику и Цорну при встрече? Конечно, почему нет», — приводит слова Марко Николича Sport24.