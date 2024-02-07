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Сторожук: в ФНЛ сложно заманить иностранцев, их условия неподъёмные

Сторожук: в ФНЛ сложно заманить иностранцев, их условия неподъёмные
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о трансферной стратегии клуба. Специалист подчеркнул, что пригласить в Первую лигу качественных легионеров достаточно трудно. По его словам, условия, которые запрашивают иностранцы, неподъёмны для тульского «Арсенала».

«В „Арсенале“ образовалась белорусская диаспора? Игроки на нашем рынке востребованы, и качество, которое нам нужно, тяжело найти. Хорошо, Зуев появился сегодня, мне понравился Шевченко. Я думаю, что всё срастётся у нас в конечном разговоре. А куда ещё смотреть? Нам сложно кого-то заманить, тем более в ФНЛ каких-то иностранцев. Условия, которые они запрашивают, к сожалению, неподъёмные пока», — приводит слова Александра Сторожука Metaratings.

Напомним, к зимнему перерыву в сезоне-2023/2024 «Арсенал» под руководством Сторожука занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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