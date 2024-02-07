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Экс-помощник Абаскаля: лучшим вариантом для Чалова будет отъезд в Европу

Экс-помощник Абаскаля: лучшим вариантом для Чалова будет отъезд в Европу
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Бывший тренер «Базеля» Месут Темель высказал мнение о вариантах продолжения карьеры нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Мне сложно рассуждать о продлении контракта Чалова с ЦСКА, мы давно не говорили с Фёдором. Но если у него будет предложение из Европы, это отличный шанс проявить себя. В «Базеле» у него всё сложилось не слишком хорошо, не знаю, почему, всё же Чалов — качественный футболист, сейчас мы видим, что он способен забивать в каждом матче. В то же время ЦСКА — великолепный клуб. Однако моё личное мнение: лучшим вариантом для Чалова будет отъезд в Европу. Он там не потеряется», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».

Действующее соглашение российского нападающего с ЦСКА рассчитано до конца декабря 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 12 млн.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и оформил три голевые передачи.

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