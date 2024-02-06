Ловчев: Чалову надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи вместе с клубом

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию по новому контракту с нападающим ЦСКА Фёдорым Чаловым.

«Сейчас говорят о том, что у Фёдора есть интерес к тому, чтобы продолжить карьеру в Европе. Несколько лет назад была информация о том, что сорвался переход в АПЛ, а потом сам Фёдор попробовал свои силы в «Базеле», но я не могу назвать тот опыт успешным.

Есть интерес «Зенита», это уже практически не скрывается, но я не могу сказать, что Чалов сильнее Сергеева, а у Ивана есть проблемы с попаданием в основной состав, он играет не всегда. У Чалова всё хорошо в ЦСКА, его здесь ценят, он давно в клубе, который очень хочет, это по всему видно, сохранить игрока. На мой взгляд, футболисту надо оставаться в ЦСКА и выигрывать трофеи вместе с клубом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Чалов уехал со сборов команды в Москву для обсуждения нового контракта с ЦСКА. Сообщается, что армейцы предлагают Чалову новый контракт с зарплатой в размере от € 2,5 до € 3 млн в год, однако сторона футболиста хотела бы получить ещё подписной бонус в размере € 4 млн