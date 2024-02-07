Агент Константелиаса высказался об интересе к игроку со стороны «Краснодара»

Леонидас Афанасулас, агент полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса, ответил на вопрос, проявлял ли «Краснодар» интерес к 20-летнему атакующему хавбеку.

«Интересовался ли «Краснодар» Яннисом? К сожалению, мы не можем комментировать информацию о наших футболистах», — приводит слова агента сетевое издание Евро-Футбол.Ру.

За ПАОК Яннис выступает с лета 2022 года. В нынешнем сезоне греческий футболист провёл 36 матчей с учётом всех соревнований, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Константелиаса в € 10 млн. Действующий контракт футболиста с ПАОКом рассчитан до конца июня 2027 года. «Краснодар» завершил первый круг РПЛ сезона-2023/2024 на первом месте в таблице.