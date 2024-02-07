Экс-игрок «Спартака» Давыдов покинул команду Медиалиги, взяв паузу в карьере

Бывший футболист московского «Спартака», в последнее время выступавший за «Народную команду» в Медиалиге, Денис Давыдов рассказал, что принял решение взять паузу в игровой карьере.

«Я беру паузу в футболе. В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по-новому и стать лучшей версией себя.

А парням из «Народной Команды» я желаю максимально плотно подготовиться к новому сезону, подойти к нему без травм. И достичь самых максимальных результатов! Удачи!» — написал Давыдов в телеграм-канале.

После ухода из структуры «Спартака» Денис Давыдов выступал за «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, «Томь», «Знамя Труда» и «Химки».