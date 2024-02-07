Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всего наилучшего, тренер». Салах попрощался с уволенным из сборной Египта Виторией

«Всего наилучшего, тренер». Салах попрощался с уволенным из сборной Египта Виторией
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался с покинувшим пост главного тренера сборной Египта Руем Виторией. Напомним, специалиста уволили в начале февраля после поражения египтян в 1/8 финала Кубка африканских наций от национальной команды ДР Конго (1:1 и 7:8 по серии пенальти).

«Спасибо за всё, тренер. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал нападающий в социальных сетях.

Витория возглавил Египет летом 2022 года. Сборная под его руководством провела 18 матчей, 12 из которых выиграла, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Отметим, что Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменён в конце первого тайма, после чего вернулся в расположение «Ливерпуля».

Материалы по теме
Сборная Египта назначила главного тренера после увольнения Руи Витории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android