«Всего наилучшего, тренер». Салах попрощался с уволенным из сборной Египта Виторией

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался с покинувшим пост главного тренера сборной Египта Руем Виторией. Напомним, специалиста уволили в начале февраля после поражения египтян в 1/8 финала Кубка африканских наций от национальной команды ДР Конго (1:1 и 7:8 по серии пенальти).

«Спасибо за всё, тренер. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал нападающий в социальных сетях.

Витория возглавил Египет летом 2022 года. Сборная под его руководством провела 18 матчей, 12 из которых выиграла, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Отметим, что Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменён в конце первого тайма, после чего вернулся в расположение «Ливерпуля».