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Сборная Египта назначила главного тренера после увольнения Руи Витории

Сборная Египта назначила главного тренера после увольнения Руи Витории
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Новым главным тренером сборной Египта стал лучший бомбардир национальной команды Хуссам Хассан, сообщает пресс-служба сборной.

Хассан сыграл за сборную Египта 178 матчей, в которых забил 69 мячей. При этом специалисту будет помогать его брат-близнец Ибрагим Хассан. Хуссам вместе со сборной Египта три раза выиграл Кубок африканских наций.

Напомним, 4 февраля сборная Египта уволила экс-тренера «Спартака» Руя Виторию после вылета в 1/8 финала Кубка африканских наций от национальной команды ДР Конго (1:1 и 7:8 по серии пенальти). Витория возглавил Египет летом 2022 года. Сборная под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала победу в 12 матчах, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла.

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