Нигерия — ЮАР: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Кубка Африки начнётся в 20:00
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В матче 1/2 финала Кубка африканских наций встретятся сборные Нигерии и ЮАР. Команды будут играть на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Нигерия
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В другой полуфинальной паре встретятся сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.
Комментарии
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