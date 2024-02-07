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«Краснодар» обыграл саудовский «Аль-Шабаб» благодаря голу Сперцяна

«Краснодар» обыграл саудовский «Аль-Шабаб» благодаря голу Сперцяна
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Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и саудовским «Аль-Шабабом». Встреча прошла на стадионе «Дубай Полис Клаб» в Дубае (ОАЭ). Игру обслужила бригада арбитров во главе с Младеном Яковлевичем из Сербии. Российская команда одержала победу со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
07 февраля 2024, среда. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Аль-Шабаб
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Сперцян – 15'    

Единственный мяч был забит на 15-й минуте, когда армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти. Отметим, что игроки российского коллектива не допустили ни одного предупреждения. Футболисты «Аль-Шабаба» дважды получили жёлтые карточки. На 13-й минуте её получил бразильский защитник Яго Сантос, на 42-й — нападающий Хаттан Бахебри.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда заработала 21 очко за 19 игр.

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