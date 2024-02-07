Соболев из-за травмы не попал в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев из-за травмы не попал в заявку красно-белой команды на матч с «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ, который пройдёт 7 февраля.

«Александр Соболев пропускает матч из-за небольшого повреждения», — сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба «Спартака»

Для «Спартака» это будет первый матч на турнире. «Ростов», в свою очередь, ранее обыграл «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счётом 3:1. В составе ростовчан отличились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров. «Ростов» доигрывал встречу в меньшинстве: на 60-й минуте был удалён защитник Умар Сако.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. «Ростов» находится на 10-й строчке с 21 очком. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков.