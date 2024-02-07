«Барселона» отреагировала на совместное фото пяти легенд клуба

Пресс-служба каталонской «Барселоны» прокомментировала совместную фотографию пяти легендарных футболистов испанского клуба — Луиса Суареса, Лионеля Месси, Андреса Иньесты, Жорди Альбы и Серхио Бускетса.

«Навсегда culers», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Барселоны» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Culers в каталонском языке — множественное число слова «cul», которое дословно переводится как «задница». Culers — давнее прозвище болельщиков «Барселоны».

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В данный момент «Барселона» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, завоевав 50 очков после 23 проведённых матчей.