Нигерия — ЮАР: Трост-Эконг вывел нигерийцев вперёд

В полуфинале Кубка африканских наций встречаются сборные Нигерии и ЮАР. Команды играют на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Игра началась в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте защитник Виллиам Трост-Эконг открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Отметим, что в другой полуфинальной паре встретятся сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.