Определились все финалисты Кубка африканских наций

Завершился игровой день полуфинальных матчей Кубка африканских наций. По его итогам стали известны финалисты турнира и сборные, которые встретятся в матче за третье место.

Кубок Африки. Матч за третье место.

ДР Конго — ЮАР.

Кубок Африки. Финальный матч.

Нигерия — Кот-д'Ивуар.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: