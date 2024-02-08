Определились все финалисты Кубка африканских наций
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Завершился игровой день полуфинальных матчей Кубка африканских наций. По его итогам стали известны финалисты турнира и сборные, которые встретятся в матче за третье место.
Кубок Африки. Матч за третье место.
ДР Конго — ЮАР.
Кубок Африки. Финальный матч.
Нигерия — Кот-д'Ивуар.
Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.
В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).
Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 0
ДР Конго
1:0 Аллер – 65'
Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
4 : 2
ЮАР
1:0 Трост-Эконг – 67' 1:1 Мокоена – 90'
Удаления: нет / Кекана – 115'
Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки:
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