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«Спортинг» одержал победу в матче с «Лейрией» и вышел в полуфинал Кубка Португалии

«Спортинг» одержал победу в матче с «Лейрией» и вышел в полуфинал Кубка Португалии
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Закончился матч четвертьфинала Кубка Португалии, в котором «Лейрия» принимала «Спортинг». Встреча прошла в Лейрии на стадионе «Доктор Магалайш Пессоа» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Кубок Португалии . 1/4 финала
07 февраля 2024, среда. 23:45 МСК
Лейрия
Лейрия
Окончен
0 : 3
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 32'     0:2 Гонсалвеш – 37'     0:3 Дьёкереш – 74'    

Счёт на 32-й минуте открыли гости. Шведский форвард Виктор Дьёкереш переправил мяч в ворота с передачи Нуну Сантуша. К перерыву Педру Гонсалвеш упрочил преимущество гостей, забив с передачи Виктора Дьёкереша. Во втором тайме шведский нападающий Дьёкереш оформил дубль и установил итоговый счёт – 3:0. Ассистировал ему Маркус Эдвардс.

Таким образом, «Спортинг» вышел в полуфинал Кубка Португалии, где встретится с победителем пары «Санта-Клара» – «Порту».

В следующем матче «Спортинг» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии встретится с «Брагой». Матч пройдёт 11 февраля.

На данный момент «Спортинг» занимает вторую позицию в чемпионате Португалии, имея в активе 49 очков. Лиссабонцы отстают от лидирующей «Бенфики» на два очка, но у команды Рубена Аморима есть игра в запасе.

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