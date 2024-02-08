«Фейеноорд» обыграл АЗ и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

Закончился четвертьфинальный матч Кубка Нидерландов, в котором «Фейеноорд» принимал «АЗ Алкмар». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорда» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Лютсхарел Гертрейда и Барт Ниувкоп.

Таким образом, «Фейеноорд» вышел в полуфинал Кубка Нидерландов, а АЗ завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Нидерландов является ПСВ, который в финальном матче прошлого года обыграл «Аякс» (1:1, 3:2 – пенальти).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Нидерландов является «Аякс», который выигрывал трофей 20 раз. На втором месте по этому показателю находится «Фейеноорд». В его активе 13 побед в Кубке страны. Замыкает тройку ПСВ (11).