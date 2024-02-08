«Атлетик» прервал 28-матчевую беспроигрышную серию «Атлетико» в домашних матчах

«Атлетик» из Бильбао прервал 28-матчевую беспроигрышную серию мадридского «Атлетико» на домашнем стадионе победой со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании в среду.

«Атлетико» не проигрывал «Цивитас Метрополитано» с момента поражения от «Барселоны» со счетом 1:0 в январе прошлого года в чемпионате Испании. С тех пор команда Диего Симеоне сыграла всего две ничьи, обе с «Хетафе» в чемпионате Испании и одержала 26 побед.

Первый полуфинальный матч Кубка Короля закончился минимальной победой басков. Единственный мяч в матче в сетку ворот хозяев забил вингер «Атлетика» Алекс Беренгер, исполнив 11-метровый удар.

Ответный матч состоится 29 февраля на стадионе «Атлетика» «Сан-Мамесе». В декабре баскский клуб на своём поле в рамках чемпионата Испании обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.

«Атлетико» впервые за семь сезонов участвует в последних четырёх матчах Кубка и претендует на свой первый титул с 2013 года. На счету клуба 10 трофеев Кубка. «Атлетик» — второй по успеху клуб в Кубке Испании с 23 титулами, что на восемь меньше, чем у «Барселоны». «Атлетик» выбил «Барселону» в четвертьфинале и пятый сезон подряд вышел в полуфинал Кубка Короля.

Материалы по теме «Атлетико» проиграл «Атлетику» в домашнем матче полуфинала Кубка Испании

Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»: