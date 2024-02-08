Воспитанник «Рубина» рассказал, что такое работать с Бердыевым

Защитник «Ленинградца» и воспитанник клубной академии «Рубина» Владислав Микушин поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего главного тренера казанцев Курбана Бердыева.

«Ни на одну тренировку я не мог позволить себе выйти расслабленным. Тактический подход и дисциплина – вот, что такое работать с Бердыевым. Я знал, что моя передача должна пойти в дальнюю ножку, что у меня не должно быть лишнего веса, в 23:00 отбой. У меня не было мыслей сходить в «Макдональдс», не думал о девушках. У меня был фокус на тренировках», — приводит слова Микушина «Спорт день за днём».

22-летний центральный защитник Владислав Микушин играл в системе казанского «Рубина» до июля 2019 года. 71-летний Курбан Бердыев работал в должности главного тренера «Рубина» с 2001 по 2013 год и с июня 2017 года по июнь 2019 года, под его руководством казанцы дважды выигрывали чемпионат России, завоевали Кубок страны и два национальных Суперкубка.