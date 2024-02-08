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Лишь три команды добирались до финала Кубка Испании минимум 40 раз

Лишь три команды добирались до финала Кубка Испании минимум 40 раз
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Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Баски добыли минимальную победу благодаря голу Алехандро Беренгера с 11-метровой отметки в первом тайме — 1:0.

Таким образом, «Атлетик» имеет хорошие шансы на выход в финал Кубка Испании в 41 раз в истории. Лидером по данному показателю является «Барселона» — 42 выхода в решающий матч турнира (31 трофей). Мадридскому «Реалу» удавалось добраться до финала Кубка Испании 40 раз (20 трофеев). «Атлетик», в свою очередь, побеждал в 23 турнирах.

Помимо пары «Атлетико» — «Атлетик», в полуфинале Кубка Испании также сражаются «Мальорка» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Беренгер – 25'    
Турнирная сетка Кубка Испании - 2023/2024
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