Лишь три команды добирались до финала Кубка Испании минимум 40 раз

Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Баски добыли минимальную победу благодаря голу Алехандро Беренгера с 11-метровой отметки в первом тайме — 1:0.

Таким образом, «Атлетик» имеет хорошие шансы на выход в финал Кубка Испании в 41 раз в истории. Лидером по данному показателю является «Барселона» — 42 выхода в решающий матч турнира (31 трофей). Мадридскому «Реалу» удавалось добраться до финала Кубка Испании 40 раз (20 трофеев). «Атлетик», в свою очередь, побеждал в 23 турнирах.

Помимо пары «Атлетико» — «Атлетик», в полуфинале Кубка Испании также сражаются «Мальорка» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.