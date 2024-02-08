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Спортдиректор «Барселоны» Деку: мы продлим контракт с Ямалом, как только ему исполнится 18

Спортдиректор «Барселоны» Деку: мы продлим контракт с Ямалом, как только ему исполнится 18
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Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб продлит контракт с футболистом Ламином Ямалом, как только ему исполнится 18 лет.

«Мы продлим контракт с ним, как только ему исполнится 18. Мы уже начали работу в этом направлении прошлым летом, у Ламина есть ещё три года по действующему контракту, и когда ему исполнится 18, мы заключим новую сделку», — приводит слова Деку известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 32 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.

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