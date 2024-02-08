В «Ростове» заявили, что рассмотрят вариант с подписанием Джикии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что клуб рассмотрит вариант подписания Георгия Джикии из «Спартака». Напомним, капитан красно-белых потерял место в основном составе команды под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля.

«Конечно, рассмотрим вариант с подписанием Джикии, если у «Ростова» будет такой шанс. Георгий квалифицированный игрок. Я думаю, что он многим командам будет интересен. Квалифицированный игрок и лидер», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору». При этом агент Георгия заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета. Футболист потерял место в основном составе красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.