Балахнин: «Ростов» не такая классная команда, чтобы разбрасываться игроками как Джикия

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы подойти команде Валерия Карпина.

«Думаю, Джикия летом будет востребован у многих. Если он будет в «Ростове», это будет усилением. Команде нужен не взрослый, а хороший футболист, который будет конструктором, будет принимать неожиданные решения. Вот этого не хватает.

В обороне у «Ростова» есть ребята, которые играют в сборной, выглядят хорошо. Кому помешает хороший футболист? «Ростов» не такая классная команда, чтобы разбрасываться хорошими игроками как Джикия. Это игрок сборной, один из ведущих футболистов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.