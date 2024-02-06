Балахнин — о «Ростове»: в этом сезоне никаких перспектив и ожиданий

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах жёлто-синих в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне никаких перспектив и ожиданий. Команда вряд ли повторит достижение прошлого сезона, когда закончили на четвёртой позиции. Хочется, чтобы команда обрела себя, чтобы показывала силу, что могут подняться выше. Сейчас задача, наверное, собрать команду на следующий сезон. В этом году выше девятой позиции они вряд ли поднимутся», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Напомним, первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко по результатам 18 проведённых игр. В следующем матче внутреннего первенства дончане сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 1 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.