«Дети злые!» Бакаев — о драках из-за национальности в Москве

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, рассказал, что в юности вступал в драки из-за конфликтов на национальной почве.

«Были ли у меня бытовые конфликты с одноклассниками? Конечно, это часть жизни. У кого их не бывает? Было ли на теме того, что я с Кавказа? И такое бывало. Дети злые! Как я реагировал? Бывало, и дрался. Супердрак каких-то не было, но конфликты были. Я боялся того, что меня исключат. В суперконфликты я не лез. Были моменты, я был на грани из-за своего характера. Представьте, если бы меня за это исключили, как бы я подвёл своих родителей. Всё, что они сделали, я бы потерял», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

Бакаев перебрался в команду из ОАЭ в сентябре и уже сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 2 млн.