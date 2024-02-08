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«Может, кто-то не любил меня». Бакаев — об уходе из «Спартака»

«Может, кто-то не любил меня». Бакаев — об уходе из «Спартака»
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, вспомнил, как покидал московский «Спартак». Напомним, к сине-бело-голубым футболист присоединился на правах свободного агента в 2022 году.

«Просто кто-то не видел меня в этой команде. Я не знаю, кто. Кто-то, может, не любил меня, не нравился я как футболист. Мне также странно и непонятно. Допускаю ли я, что это было личное решение Заремы? Я не знаю. Может – да, может – нет. Как мне объяснял это агент? Я думал: «Почему? Как это возможно?

Я же воспитанник, 25 лет, в самом расцвете сил». Я помню, что болельщики не понимали, как и почему. Я даже не знаю, честно сказать. Что мне отвечал агент на то, почему нет предложения от «Спартака»? Такой же ответ: «Я не знаю, не понимаю. Вот не хотят», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

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