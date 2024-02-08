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«Я перестал делать то, что умею». Бакаев ответил на критику Аршавина

«Я перестал делать то, что умею». Бакаев ответил на критику Аршавина
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Российский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, отреагировал на критику со стороны Андрея Аршавина. Ранее Аршавин заявлял, что Бакаев не сумел подстроиться под игру «Зенита», поэтому и был отдан в аренду.

«Аршавин сказал, что я не подстроился под игру «Зенита»? Наоборот, была вся проблема в том, что я не играл в свой футбол. Наоборот, я не обыгрывал. Наоборот, я не шёл в том количестве в дриблинг, в котором должен. Вот эти три-четыре месяца сыграли вот эту злую шутку. Что где-то у меня там не пошло, да, адаптация, тяжело было. И вот немножко потерял эту уверенность. А в обводке тебе нужна эта уверенность. И я, наоборот, перестал это делать. Я перестал делать то, что я умею», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

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