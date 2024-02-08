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Ирисметов: на Кубке Азии ждал от Файзуллаева большего, но летом он пойдёт на повышение

Ирисметов: на Кубке Азии ждал от Файзуллаева большего, но летом он пойдёт на повышение
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Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева за сборную Узбекистана на Кубке Азии — 2024. Футболист отметился на турнире двумя голами и помог своей команде дойти до стадии 1/4 финала.

«Три игры были для Аббосбека на своём уровне. Но когда его выпускали на острие – он терялся. Честно, я ожидал от него немного большего. Но, может, слишком много давления было, из-за этого он растерялся. Думаю, тренерский штаб дал ему слишком мало свободы. Не надо привязывать его к конкретной позиции. Считаю, что он мог проявить себя ярче. Но в целом для первого турнира выступил достойно.

Думаю, что у Аббосбека уже есть предложения от хороших клубов. Говорили же об интересе из Турции. За короткий срок в ЦСКА он стал одним из лидеров. Думаю, уже летом он может пойти на повышение. Россия для него трамплин, чтобы уехать в другую лигу. В ближайшем будущем он станет и лидером сборной», – приводит слова Ирисметова «РБ Спорт».

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» летом прошлого года за € 500 тысяч. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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