Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галлахер забил первый гол за «Челси» в нынешнем сезоне

Галлахер забил первый гол за «Челси» в нынешнем сезоне
Комментарии

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер отметился забитым мячом в ворота «Астон Виллы» в переигровочном матче 1/16 финала Кубка Англии. Этот гол стал для 24-летнего хавбека первым в нынешнем сезоне.

Встреча между «Челси» и «Астон Виллой» проходит в эти минуты. На данный момент «аристократы» уверенно ведут в счёте — 2:0.

Кубок Англии . 1/16 финала. 0-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Галлахер – 11'     0:2 Джексон – 21'     0:3 Фернандес – 54'     1:3 Диаби – 90+1'    

Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл за лондонцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Галлахеру со стороны ещё одного лондонского клуба — «Тоттенхэма».

Материалы по теме
«Челси» просит у «Тоттенхэма» более € 90 млн за Галлахера — Football Insider
Материалы по теме
Палмер забил 12-й гол за «Челси». Экс-хавбек «Ман Сити» — лучший бомбардир лондонцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android