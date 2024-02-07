Галлахер забил первый гол за «Челси» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер отметился забитым мячом в ворота «Астон Виллы» в переигровочном матче 1/16 финала Кубка Англии. Этот гол стал для 24-летнего хавбека первым в нынешнем сезоне.

Встреча между «Челси» и «Астон Виллой» проходит в эти минуты. На данный момент «аристократы» уверенно ведут в счёте — 2:0.

Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл за лондонцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Галлахеру со стороны ещё одного лондонского клуба — «Тоттенхэма».