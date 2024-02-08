Шикунов: Джикия не хочет уходить из «Спартака», он красно-белый человек

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов высказался о возможном переходе в стан южан центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Что касается слов спортивного директора «Ростова» о возможном предложении Джикии, то нужно ждать и смотреть, как будет всё развиваться. Пока Георгий капитан «Спартака».

Нынешняя ситуация неприятная. Плохо, что Абаскаль и Джикия не могут найти взаимопонимание. Будем надеяться, что это нормально закончится. Георгий — красно-белый человек, любит «Спартак». Он не хочет куда-то уходить — столько лет является капитаном. Всё очень сложно: надо быть внутри клуба, чтобы понимать, что там происходит», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.