В минском «Динамо» высказались о переходе нападающего «Спартака» Мелёшина

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал переход в свою команду нападающего «Спартака» Павла Мелёшина. 20-летний футболист будет выступать за белорусскую команду на правах аренды.

«Все бумаги по аренде Павла подписаны. Всё это время мы согласовывали моменты, чтобы в «Спартаке» одобрили переход. Всё прошло хорошо. На данный момент футболист находится в расположении команды, уже провёл сегодня вторую тренировку с нами. Также прошёл дополнительный медицинский осмотр у специалистов по нашему лицензированию и допуску по участию в официальных соревнованиях. Со здоровьем всё хорошо, никаких вопросов.

Настроение у Павла хорошее. Сейчас помогаем ему немного решить бытовой вопрос — подбираем ему достойную квартиру, чтобы никаких бытовых проблем не было. Потихоньку уже адаптируется в команде. Буду с ним беседовать, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал для решения задач и целей в интересах команды», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.