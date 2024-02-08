Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В минском «Динамо» высказались о переходе нападающего «Спартака» Мелёшина

В минском «Динамо» высказались о переходе нападающего «Спартака» Мелёшина
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал переход в свою команду нападающего «Спартака» Павла Мелёшина. 20-летний футболист будет выступать за белорусскую команду на правах аренды.

«Все бумаги по аренде Павла подписаны. Всё это время мы согласовывали моменты, чтобы в «Спартаке» одобрили переход. Всё прошло хорошо. На данный момент футболист находится в расположении команды, уже провёл сегодня вторую тренировку с нами. Также прошёл дополнительный медицинский осмотр у специалистов по нашему лицензированию и допуску по участию в официальных соревнованиях. Со здоровьем всё хорошо, никаких вопросов.

Настроение у Павла хорошее. Сейчас помогаем ему немного решить бытовой вопрос — подбираем ему достойную квартиру, чтобы никаких бытовых проблем не было. Потихоньку уже адаптируется в команде. Буду с ним беседовать, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал для решения задач и целей в интересах команды», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

Материалы по теме
Шикунов: Джикия не хочет уходить из «Спартака», он красно-белый человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android