Тренер минского «Динамо»: Мелёшин стал для нас приоритетным игроком на трансферном рынке

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко высказался о нападающем «Спартака» Павле Мелёшине, который присоединился к белорусскому клубу на правах аренды.

«В конце того февраля, когда молодёжная сборная России была в Минске, мы играли против них товарищескую игру. В этот период наши игроки отлучились в свои сборные, а мы играли с теми, кто остался. Очень яркое впечатление оставила команда России по организации командных действий, по дисциплине. Уже тогда обратил внимание на Павла Мелёшина, на Даниила Зорина.

Уже год назад имел представление, кто такие Мелёшин и Зорин, чьи они воспитанники. Когда Зорин попал летом к нам и помог выиграть чемпионский титул, мы уже ближе стали общаться со «Спартаком». Я интересовался делами Мелёшина в «Спартаке», следил за его играми. По стилистике, по тому, как он играет, я видел в нём потенциал. Понимал, что он подходит по многим параметрам. Сейчас у нас ушла внушительная группа атаки. Павел стал для нас приоритетным игроком на трансферном рынке», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.