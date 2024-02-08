Деку: я никогда не предлагал Рафинью «Барселоне»

Бывший футбольный агент Деку, занимающий на данный момент пост спортивного директора «Барселоны», рассказал о деталях перехода вингера Рафиньи в каталонскую команду. Напомним, до получения должности в испанском клубе функционер представлял интересы бразильского атакующего игрока.

«Челси» и «Арсенал» хотели подписать Рафинью. Оба клуба предлагали намного больше, чем «Барселона». Именно Йорди Круифф (экс-спортдиректор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») впервые спросил меня о Рафинье… Я никогда не предлагал услуги своего клиента «Барселоне», – приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «блауграну» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.