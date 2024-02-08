Тимофей Калачёв: Фёдор Кудряшов оставил большой след в российском футболе

Экс-полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв отреагировал на заявление о завершении карьеры от своего бывшего одноклубника — защитника Фёдора Кудряшова.

«У Фёдора нормальный возраст, я сам доиграл до 38 лет. Может, мне чуть больше повезло или мотивации было немного больше. Федя много лет играл на высоком уровне, выступал за сборную. Не знаю, с чем связано его решение. Может, травмы. Федя оставил большой след в российском футболе. Красавчик, что доиграл до таких лет. Неожиданно, но если принял такое решение, то чем-то это мотивировал», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На протяжении профессиональной карьеры Кудряшов выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», «Истанбул» и «Антальяспор». В футболке сборной России защитник провёл 48 матчей, в которых забил один гол.