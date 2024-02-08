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Валерий Кечинов: в «Ростове» Джикия перезапустит свою карьеру

Валерий Кечинов: в «Ростове» Джикия перезапустит свою карьеру
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости о возможном переходе капитана красно-белых Георгия Джикии в «Ростов». Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался и «Ростов».

«Возможный переход Джикии в первую очередь пойдёт на пользу «Ростову», но и Георгию тоже. Джикия перезапустит карьеру, и своим опытом он поможет «Ростову» навести порядок в обороне», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.

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