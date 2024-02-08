Экс-игрок «Спартака» Деменко: Джикия однозначно бы пригодился «Ростову»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на новости о возможном переходе капитана красно-белых Георгия Джикии в «Ростов». Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался и «Ростов».

«Георгию в любом случае нужна игровая практика, но, с другой стороны, готов ли он переехать в Ростов? Наверное, он не будет предпринимать никаких активных действий до конца сезона, а сконцентрируется на тренировочном процессе. «Ростову» бы он однозначно пригодился и стал бы усилением для команды.

Наверняка между Джикией и Карпиным есть какое-то общение, особенно сейчас, когда «Спартак» и «Ростов» играют на Зимнем кубке РПЛ. Валерий Георгиевич прекрасно понимает Георгия и знает его сильные стороны. Он понимает, что футболисту нужна игровая практика.

Предметные разговоры будет проще вести, если Джикия станет свободным агентом. Ситуация с Абаскалем до сих пор неясна: останется он в команде или уйдёт? Всё-таки Георгий уже прикипел к «Спартаку» и до конца сезона не уйдёт. Если бы он хотел уйти уже сейчас, мы бы услышали об этом очень чётко в декабре или январе», — приводит слова Деменко RT.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко.