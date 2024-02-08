Самедов отреагировал на решение Кудряшова завершить карьеру

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал новость о том, что бывший защитник сборной России по футболу и воронежской команды Фёдор Кудряшов принял решение завершить игровую карьеру.

«Федя провел отличную карьеру, большой футболист, хороший человек, настоящий боец. Могу сказать о нём только положительное. Я играл вместе с ним в сборной — это настоящий профессионал. Попробует ли себя в тренерской деятельности? Мне сложно говорить, это лучше спросить у него. Но он провёл хорошую карьеру, желаю ему всего самого лучшего», — приводит слова Самедова Metaratings.

Напомним, сегодня, 8 февраля 2024 года, бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.