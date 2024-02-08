Бояринцев: ошибки вратарей «Спартака» влияют на слухи о новом голкипере в команде

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев порассуждал, чем могут быть обусловлены слухи о том, что красно-белые ищут нового вратаря.

«Максименко и Селихов – хорошие перспективные ребята. Но до этого был Серёжа Песьяков, тоже очень сильный вратарь. И, помимо них, было тоже много перспективных вратарей, но, к сожалению, пост номер один в «Спартаке» всем давался очень сложно. Понятно, что все ошибаются, и вратарские ошибки – самые очевидные. Но, наверное, никто из этих ребят, несмотря на их перспективность, не смог занять стабильное место в «Спартаке».

Они играют поочерёдно, совершая ключевые ошибки, из-за которых проигрываются матчи. Это психологическое давление. Они ещё набираются житейского опыта, и мы видели, как они выручали. Особенно Селихов, когда возвращался после большого перерыва. Их игра моментами импонирует, но иногда присутствует нестабильность. Они совершают ошибки в не самых сложных ситуациях, которые влияют на слухи о новом вратаре. Поэтому ситуация объективная – «Спартаку» нужно рассмотреть кого-то на позицию вратаря», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Спартак» заинтересован в услугах голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.