Андрей Канчельскис: синими карточками хотят удивить инопланетян — я против этого

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что в скором времени в футболе может быть введена синяя карточка, предполагающая удаление игрока с поля на 10 минут.

«Я не сторонник всяких изменений в футбольных правилах, в том числе и появления синей карточки. Постоянно хотят что-то выдумать. Придумали VAR, а судить стали ещё хуже. Это изобретение велосипеда, который уже изобрели. Синими карточками, наверное, хотят удивить инопланетян. Я против этого», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, согласно имеющимся сведениям, игрок будет удаляться с поля на 10 минут, если совершит преднамеренный фол или проявит несогласие с официальным представителем матча.