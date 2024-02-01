Канчельскис: Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что нападающему ЦСКА Фёдору Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит».

«Чалов — один из немногих российских футболистов, кто все ещё может добиться чего-то значимого в Европе. У него для этого есть необходимые футбольные качества и хороший возраст. Конечно, судьба может по-разному сложиться после перехода из РПЛ в сильный европейский чемпионат — не у всех получается заиграть. Но попробовать стоит. Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит». Туда он всегда успеет перейти, если захочет», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Фёдор Чалов очень интересен «Зениту». Соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года, а уже летом Фёдор может начать переговоры с любым другим клубом и согласовать контракт. При этом сообщалось, что армейцы сделали Чалову предложение, но игрок на него не отвечает по двум причинам: он ждёт предложения из Европы и не считает зарплату € 1,5 млн в год привлекательным вариантом для себя. В ЦСКА подтвердили, что ждут ответа от Чалова, но подчеркнули, что сумма, фигурирующая в СМИ, не соответствует действительности.