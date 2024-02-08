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Карпин: Фёдор Кудряшов провёл великолепную карьеру

Карпин: Фёдор Кудряшов провёл великолепную карьеру
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о завершении карьеры 36-летнего Фёдора Кудряшова.

«Федю я знаю очень давно, ещё со «Спартака» 2009–2010 годов. Он пришёл первый раз из «Химок», и мы познакомились. Он тогда услышал, что я лично и конкретно ему говорил. Молодец. Услышал все советы и моменты, которые ему нужно было подрегулировать для успешной карьеры. Я считаю, что он провёл великолепную карьеру. Молодец», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Отметим, что Валерий Карпин работал с Фёдором Кудряшовым в московском «Спартаке» с 2009 по 2012 год. Также он тренировал защитника в сборной России.

Ранее стало известно о том, что бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», за который игрок выступал в нынешнем сезоне.

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