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Медведев: приглашение Слуцкого в Китай говорит об авторитете российской тренерской школы

Медведев: приглашение Слуцкого в Китай говорит об авторитете российской тренерской школы
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

«Приглашение Слуцкого в Китай говорит о том, что у российского футбола и российской тренерской школы есть определённый авторитет. Тем более китайский футбол в стадии реформирования. Посмотрим, что у него получится», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).

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