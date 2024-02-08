Александр Медведев высказался о разгромной победе «Зенита» над «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о минувшем матче Кубка равноправия, в котором сине-бело-голубые разгромили китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, со счётом 6:0.

«Я видел игру «Шанхая» до этого, и мне трудно было ожидать такого результата. Теннисного, можно сказать. Но мы забили быстрый гол, это помогло. Мяч ходил быстро, команда здорово двигалась. В общем, хорошая игра, важная для подготовки к рестарту сезона.

Мне кажется, с точки зрения игры мы уже видим определённое влияние Слуцкого. А по результату говорить пока не приходится», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.