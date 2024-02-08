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«Родина Медиа» одержала победу в Суперкубке Медиалиги 2024 года

«Родина Медиа» одержала победу в Суперкубке Медиалиги 2024 года
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Завершился финальный матч на Суперкубке Медиалиги 2024 года, в котором встречались «Родина Медиа» и «БроукБойз». Игра проходила на стадионе «Дубай Спорт Сити» в ОАЭ. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Родины Медиа». Отметим, что для Broke Boys это поражение стало пятым в финалах во всех турнирах подряд.

Суперкубок Winline Медиалиги 2024 . Финал
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Broke Boys
Одинцово
Окончен
0 : 1
Родина Медиа
Москва
0:1 Гооге – 12'    

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил 25-летний нападающий «Родины Медиа» Антон Гооге.

В матче за третье место между «Титаном» и 2DROTS победу одержали футболисты «Титана» со счётом 1:0. На 10-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Титана» Никита Кашаев.

Напомним, в полуфинале этого турнира «БроукБойз» обыграли 2DROTS со счётом 2:1. В свою очередь, «Родина Медиа» выиграла у «Титана» со счётом 3:0.

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