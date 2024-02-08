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Огнен Короман подтвердил, что приедет на матч сборных России и Сербии в марте

Огнен Короман подтвердил, что приедет на матч сборных России и Сербии в марте
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Бывший футболист московского «Динамо», грозненского «Ахмата», самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман подтвердил, что он посетит товарищеский матч между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта.

«Конечно, я приеду в Москву на матч сборных России и Сербии», — сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что этот матч также посетят бывший нападающий московского «Спартака» Михайло Пьянович, экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Данко Лазович и бывший вингер ПФК ЦСКА Милош Красич.

Матч национальных команд России и Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Короман провёл 103 матча в чемпионате России, в которых отметился 17 голами и 20 результативными передачами.

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