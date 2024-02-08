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Экс-игроки РПЛ Пьянович, Лазович и Красич посетят товарищеский матч Россия — Сербия

Экс-игроки РПЛ Пьянович, Лазович и Красич посетят товарищеский матч Россия — Сербия
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Бывший нападающий московского «Спартака» Михайло Пьянович, экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Данко Лазович и бывший вингер ПФК ЦСКА Милош Красич приедут на товарищеский матч между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Подчёркивается, что указанные экс-футболисты, а также сербский бывший вингер московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» Огнен Короман сыграют в матче болельщиков, который пройдёт 20 марта в манеже «Динамо».

Напомним, матч сборных России и Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

В минувшем году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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