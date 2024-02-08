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Игроки ЦСКА и «Сочи» попытались нарисовать логотипы друг друга по памяти

Игроки ЦСКА и «Сочи» попытались нарисовать логотипы друг друга по памяти
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев и защитник футбольного клуба «Сочи» Вячеслав Литвинов попытались нарисовать логотипы команд друг друга по памяти в преддверии очного товарищеского матча.

Встреча между «Сочи» и ЦСКА состоится в пятницу, 9 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 февраля 2024, пятница. 15:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Не начался
ЦСКА
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео из официального телеграм-канала ПФК ЦСКА

Напомним, после 18 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице с 28 очками. «Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.

В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с «Балтикой». Соперником армейцев в ближайшем туре станет «Оренбург».

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